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Kaçak ağaç kesimine jandarma engeli

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, yol kontrolleri sırasında kaçak kesim olduğu tespit edilen 46 adet karaçam ağacına el koydu.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, yol kontrolleri sırasında kaçak kesim olduğu tespit edilen 46 adet karaçam ağacına el koydu.


Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi Kayseri yolu üzerine yok kontrolü yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri O.Y. (42) idaresindeki 27 C 3581 plakalı kamyonu durdurdu. Kamyonda yüklü ağaçların nakliye tezkeresinin olmaması üzerine jandarma ekipleri, 15 metreküp 46 adet karaçam ağacına el koydu. El konulan ağaçlar Suçatı Orman İşletme Şefliğine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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