İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak avcı ekipleri görünce tüfeğini atıp kaçtı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yasadışı olarak ördek avlayan şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerini görünce tüfeğini atarak motosikletle kaçtı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yasadışı olarak ördek avlayan şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerini görünce tüfeğini atarak motosikletle kaçtı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini 7/24 esasına göre devam ettiriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Izgın Mahallesi'nin Karasu bölgesinde av denetimi ve kontrolünde bulundu. Denetimler esnasında elinde tüfekle ördek avlamaya çıkan bir şahıs, ekipleri karşısında gördü. Ekiplerin kendisini yakalayacaklarını düşünen şahıs, tüfeğini atarak avlanmaya geldiği motosikletle bölgeden uzaklaştı.


Şahsın olay yerinde atarak kaçtığı tüfeğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlilerince el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.