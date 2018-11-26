Kaçak avcılara ceza

DKMP Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, Afşin, Göksun ve Andırın ilçelerindeki denetimlerinde 11 kaçak avcıya göz açtırmadı. Kaçak avcıların silahlarına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, toplam 11 şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 7 bin 500 TL tazminat ve idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekiplerinin, jandarma destekli operasyonlarının aralıksız devam edeceği belirtildi.