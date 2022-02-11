Kaçak avlanan 6 kişiye 15 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kuralları hiçe sayarak avlanırken yakalanan 6 şahsa, toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

DKMP ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarında, 2 şahsın solucanla tuzak kurup yasa dışı olarak keklik avladığını belirledi. Yine 2 şahsın da belgesiz şekilde avlandığını tespit eden DKMP ekipleri, başka bir bölgede de 1 şahsı da av günleri dışında avlanırken yakaladı. DKMP ekipleri, son olarak bir şahsın da ava kapalı bölgede avlandığını tespit etti. Şahısların, yasa dışı avda kullandıkları tüfek ve diğer malzemelere, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

6 şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan toplamda 15 bin lira dairi para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin, yaban hayatının sürekliliği için av koruma ve kontrollerine 7 gün 24 saat esasına göre sürdüreceği belirtildi.