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Kaçak eczane ve poliklinik operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Kahramanmaraş’ta kaçak faaliyet gösteren eczane ve polikliniklere düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

Kahramanmaraş'ta kaçak faaliyet gösteren eczane ve polikliniklere düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yabancı uyruklu kişilere gerekli izinler alınmadan tedavi hizmeti verildiği ve ilaç satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine sözde poliklinik ve eczanelerin bulunduğu 6 adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan ilaç ve tıbbı malzemelere el konuldu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Devam eden çalışmada 1 kişi daha gözaltına alındı.


H.A., S.A., R.S., R.E., M.E., M.M. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar ardından adliyeye sevk edildi.


İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de incelenen ilaçlar arasında, düşük hapı ve cinsel gücü artırıcı hapların bulunduğu öğrenilirken, söz konusu polikliniklerde hamile yabancı kadınların gebelik süreçlerinin kontrol edildiği ve sonlandırılması için tıbbi müdahalede bulunulduğu belirlendi.

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