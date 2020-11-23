Kaçak keklik avına 4 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 4 bin lira pare cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişbat ilçesi Ilıca Mahallesi kırsal alanında kaçak avlanma yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada 1 adet ölü keklik ve kullandıkları tüfekler elek geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişiye öldürdükleri keklik için tazminat davası ve avcılık belgesi olmadığı için toplamda 4 bin lira cezai işlem uygulandı.