İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak keklik avına 4 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ta kaçak keklik avı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 4 bin lira pare cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avı yaptığı tespit edilen 2 kişiye 4 bin lira pare cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Onikişbat ilçesi Ilıca Mahallesi kırsal alanında kaçak avlanma yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.


Yapılan çalışmada 1 adet ölü keklik ve kullandıkları tüfekler elek geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 kişiye öldürdükleri keklik için tazminat davası ve avcılık belgesi olmadığı için toplamda 4 bin lira cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.