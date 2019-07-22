Kaçak sigara satan bakkallara operasyon

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından iki bakkala düzenlenen operasyonda bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçak sigara satışını önlemek amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağralı Mahallesi'nde iki bakkala operasyon düzenlendi. KOM Şube ekiplerinin ilk adrese yaptığı operasyonda 10 adet kaçak sigara ele geçirilirken, şüphelinin Yörükselim Mahallesi'nde depo olarak kullandığı evde ise bin 160 paket kaçak sigara bulundu. Ele geçirilen toplam bin 170 paket sigaraya el konulurken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.