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Kaçak sigara ve tütünler yakılarak imha edildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince 8 ay içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen 1 kamyon dolusu çeşitli markalardaki kaçak sigara, tütün ve alkol imha edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince 8 ay içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen 1 kamyon dolusu çeşitli markalardaki kaçak sigara, tütün ve alkol imha edildi.


Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2018 yılı Ekim ayından bu yana ilçede gerçekleştirdikleri operasyonlarda yaklaşık 2 bin paket gümrük kaçağı sigara, 550 kilogram kıyılmış tütün, 39 bini dolu 17 bin 600'ü de boş makaron, 235 şişe gümrük kaçağı alkol, 76 litre alkol, 150 paket nargile tütünü ile 3 bin 200 adet cinsel uyarıcı hap ve sprey gibi malzemeler ele geçirdi.


Adli emanette bekletilen kaçak sigara ve diğer malzemelerin imhası için, İmha Komisyonu kuruldu. İmha Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, adli emanetten kamyona yüklenen kaçak sigara, tütün ve alkol, Elbistan-Nurhak karayolu üzerindeki çöplüğe getirildi.


Burada kamyondan indirilen ilk malzemeler, kaçak içki ve alkoller oldu. Yere atılarak kırılan içki şişeleri daha sonra iş makinesince ezilerek parçalandı. Kaçak sigara ve tütünlerin imhası için de yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur kazıldı. Çukurun zemini yanıcı malzemelerle kaplandı. Yakılan ateşin üzerine atılan malzemeler, uzun süre yandı. Malzemelerden çıkan dumanlar etrafı kapladı. Çukurun üstü daha sonra iş makinesi yardımıyla kapatıldı.

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