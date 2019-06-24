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Kaçak tavşan avcılarına 4 bin 348 lira para cezası

Kahramanmaraş’ta kaçak tavşan avı yapan 2 kişiye 4 bin 348 lira para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ta kaçak tavşan avı yapan 2 kişiye 4 bin 348 lira para cezası kesildi.


Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Engizek Mahallesi Ayranpınarı mevkiinde devriye esnasında 46 HP 029 plakalı sepetli motosiklet durduruldu. Motosiklette 1 adet yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.


Motosikletin sepetinde av tüfeği ile öldürülmüş tavşanı gören ekipler, O.G. ve H.B.'ye kaçak avcılık yapma suçlarından toplamda 4 bin 348 lira idari para cezası uyguladı.

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