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Kaçak tavşan avlayan 4 kişiye 8 bin lira ceza

Kahramanmaraş’ta kaçak tavşan avı yapan 4 kişiye 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta kaçak tavşan avı yapan 4 kişiye 8 bin lira cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesi kırsalında kaçak tavşan avı yapıldığı ihbarı üzerine Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada 4 kişinin el projektörü ile kaçak tavşan avı yaptığı tespit edildi. Yakalanan 4 kişiye ikişer bin liradan toplamda 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

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