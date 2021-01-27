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Kaçak telefonlarla yakalandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri, yolcu minibüsündeki bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 7 adet kaçak telefon ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri, yolcu minibüsündeki bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 7 adet kaçak telefon ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek uygulama yapıldı. Uygulama esnasında durdurulan bir yolcu minibüsündeki şahısların üst araması yapıldı. C.K. (29) adlı şahsın üzerinde aynı markanın değişik modellerinden toplam 7 adet kaçak telefon ele geçirildi. Telefonların piyasa değerinin yaklaşık 14 bin TL olduğu bildirildi.


Kaçak telefonlarla yakalanan C.K. adlı şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

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