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Kaçak tütüne 1404 TL para cezası kesildi

Kahramanmaraş’ta kaçak tütün satan kişiye 1404 TL para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta kaçak tütün satan kişiye 1404 TL para cezası uygulandı.


Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 63 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Tütün sahibi olan H.Ç. (54) isimli şahsa İlçe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından 1404 TL idari para cezası uygulandı.


Tütünler imha edilmek üzere Sağlık Grup Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.

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