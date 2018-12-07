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Kadın çiftçiler salep üretecek

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından salep yetiştiriciliği ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında kadın çiftçiler 2 dekar alanda salep üretecek.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından salep yetiştiriciliği ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında kadın çiftçiler 2 dekar alanda salep üretecek.


Ekonomik değeri yüksek ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanan çalışma kapsamında Osmanbey Mahallesi'nde 15 kadın çiftçinin katılımıyla 2 dekar alana deneme amaçlı salep üretim yeri kuruldu.


Salebin pazarda büyük bir açığı olmasından dolayı dondurma, gıda ve tatlı firmalarının Türkiye'den yeterince temin edemedikleri için üretimin dondurmanın başkenti sayılan Kahramanmaraş'ta artırılması hedefleniyor.


Salep üretiminde başarılı olacaklarını, üretimlerini artırmak istediklerini söyleyen çiftçi Memduha Simsar, “Bu yıl ilk defa salep işine başladık. Deneme amaçlı projemizde başarılı olursak daha büyük yapmak istiyoruz" dedi.

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