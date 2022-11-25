Kadına yönelik şiddete dikkat çektiler

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Alpedo - Kervan Lezzetler Grubu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Kahramanmaraş İl Müdürlüğü işbirliğinde kadına şiddete dikkat çekmek için bir farkındalık çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmada Alpedo - Kervan Lezzetler Grubu bünyesinde bulunan iş yerlerindeki ambalaj ve sunum kağıtlarında “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans”, "Kadına El Kalkmaz" yazıları ile kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturuldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alpedo - Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Kadınlar toplumumuzun en değerli ve en vazgeçilmez varlıkları olup onların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımında, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarında yardımcı olabilmek adına etkin bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle şehrimizdeki tüm tesislerimizde “Şiddete Birlikte Dur Diyelim” sloganın yazılı olduğu ürünlerle farkındalık oluşturmaya çalıştık” dedi.