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Kadınlar "sevgi dolu" yastıklar diktiler

Kahramanmaraşlı kadınlar, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde kurulan “Emoji Yastık Atölyesi”nde, sevgilerini yastıklara yansıttılar.

Kahramanmaraşlı kadınlar, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kurulan “Emoji Yastık Atölyesi”nde, sevgilerini yastıklara yansıttılar.


AVM'nin ortak kullanım alanında, bir dikiş makinesı markasının işbirliğinde kurulan “Emoji Yastık Atölyesi”nde bir araya gelen kadınlar, kalpli yastıklar dikerek hem sevgilerini ifade ettiler, hem de keyifli anlar yaşadılar.


Ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club Kart sahiplerinin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Diktikleri yastıklarla fotoğraf çektirerek, sosyal medya hesaplarında paylaşan kadınlar, iki gün boyunca eğlenceli anlar yaşadılar.


Yeteneklerini sergileme fırsatı da bulan kadınlara, diktikleri kalpli emoji yastıklar, kendilerine hediye edildi.

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