Kafasına geçirilen bidonla dolaşan köpeği polis kurtardı

Kahramanmaraş'ta kafasına geçirilen bidon ile dolaşan köpeğin imdadına trafik polisleri yetişti.

Adana Yolu üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kafasına bidon geçirilmiş halde buldukları köpeği fark etti. Ekipler, ilk olarak köpeğin kafasındaki bidonu çıkartmaya çalıştı. İlk denemede başarılı olamayan trafik polisi daha sonra bir bıçak alarak bidonun kenarlarını kesmeye çalıştı. Kısa bir mücadelenin ardından trafik polisi, bidonu köpeğin kafasından çıkarttı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kafasından çıkartılan bidonun ardından rahat bir nefes alan köpek daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.