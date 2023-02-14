Kahraman köpekler: Asko ve Pia, 5 günde 10 kişiye ulaştı

Kahramanmaraş'ta enkaz alanlarında çalışmalara katılan Almanya'nın kurtarma ekiplerinin en büyük destekçileri K9 köpekleri Asko ve Pia, son 5 gün içerisinde 10 kişiye ulaşarak, yaşama dönmesini sağladı.

Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ili derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9'uncu gününe girildi. Binlerce binanın çöktüğü depremde arama kurtarma ekipleri bugüne kadar inanılmaz kurtuluşlara imza attı. Halen saha çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekiplerinin yakın dostu ve çalışma arkadaşları K9 köpekler de önemli fayda sağladı. Kahramanmaraş'ta Almanya'nın arama kurtarma ekibinde görevli arama kurtarma köpekleri Asko ve Pia da özellikle son 5 günde 10 kişiye ulaşarak enkazdan çıkarılmasını sağladı.

Kahraman köpeklerle ilgili bilgi veren arama kurtarma ekiplerinden Danelva Felix, "Deprem nedeniyle 5 gündür buradayız. Asko ve Pia sayesinde 10 kişiyi sağ olarak çıkardık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.