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Kahramanmaraş, 2. İdlib şehidini de toprağa verdi

Suriye’nin İdlib bölgesinden Rusya ve rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurladı.

Suriye'nin İdlib bölgesinden Rusya ve rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurladı.


İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi baba ocağında alınan helalliğin ardından il merkezinde yer alan Ulu Camii'ye getirildi. Cenazede, şehit Akif Akçadağ'ın babası Bekir, annesi Serpil ve kardeşleri yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.


Şehit Akif Akçadağ'nın naaşı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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