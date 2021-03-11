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Kahramanmaraş Akademi, 533 öğrenciyle bahar dönemine devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi, 13 farklı atölye ve 533 öğrenciyle bahar dönemine devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi, 13 farklı atölye ve 533 öğrenciyle bahar dönemine devam ediyor.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi'de eğitimler 8 hafta boyunca devam edecek. Uzman eğitmenler tarafından Kısa Film, Hüsn-ü Hat, Yazı, Yeni Medya ve İletişim, Sosyolojinin Temel Kavramları, Dergi, Tarih, Diksiyon, Proje, Öykü, Bilim Tarihi, Metin Okumaları ile Düşünce atölyeleri alanlarında gerçekleştiriliyor.


Kahramanmaraş Akademi'de Yazı Atölyesi eğitmenliği yapan Yazar Ömer Yalçınova, “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde oluşturulan Kahramanmaraş Akademi'de düzenlediğimiz atölyeler öğrencilerimizden yoğun bir ilgi görüyor. Özellikle sosyal bilimler alanlarında düzenlenen atölyelere gösterilen alakayı, Kahramanmaraş'ta yetişen mütefekkirlerin miras bıraktığı edebi birikimle ve şehrin tabiatının edebiyatla sımsıkı bir bağının olmasıyla ilişkilendiriyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün de akademi eğitimlerinin süreklilik arz edeceğini söylemesinden hareketle, bu eğitim sürecinin kendi gelenekleri ve karakteri olan bir sosyal bilimler okuluna dönüşeceğini, Türk edebiyatına yeni yazar ve şairler kazandıracağını düşünüyorum” dedi.

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