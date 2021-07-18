"Kahramanmaraş Akademi" yaz dönemini tamamladı

Toplam 9 farklı atölyede 500'e yakın öğrenciyle yaz dönemini tamamlayan kursiyerler ve eğitmenlerle kapanış programı gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Akademi'mizin kuruluşundan bugüne kadar katkı veren hocalarımıza ve bunu önemseyip katılan hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimiz birçok şeyin başkenti, ama aynı zamanda bir kültür şehri. Bu kadim topraklar 10 bin yıllık tarihi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan yerler. Kahramanmaraş'ımız Türk edebiyatı tarihinde yazarlar, şairler ve fikir insanları çıkarmış bir şehir. Bu değerlerimizi geliştirmek ve yaşatmak istiyoruz. Kültürü, tarihi, edebiyatı, müziği olmayan şehirler eksik kalır. Biz şehirleri inşa ediyoruz, şehirlerimiz de bizi inşa ediyor, bizi şekillendiriyor. Bizler şehirde sorumluluk alan kişiler olarak köprü yapıyoruz, yol yapıyoruz, kavşak yapıyoruz. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Önemli olan bir şehre ruh vermek. İşte Kahramanmaraş Akademi bu gayretimizin nihai ürünü” ifadelerini kullandı.