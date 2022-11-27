Kahramanmaraş beyaza büründü

Kahramanmaraş'ın merkezi Onikişubat ilçesindeki Sarıgüzel Mahallesi yağan kar ile beyaza büründü.

Sarıgüzel Mahallesi'nde sağanak yağış yerini sabaha karşı kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

Vatandaşlar ise bu eşsiz güzellikleri fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. İlçede ise kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.