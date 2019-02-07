Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 yılı aşkın süredir ortaklaşa hayata geçirilen "Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor" projesinin ilk sınavı gerçekleşti.

Kahramanmaraş'a ve eğitim camiasına model proje olarak gösterilen "Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor" projesi kapsamında, her yıl binlerce öğrencinin Onikişubat Belediyesi tarafından dağıtımı gerçekleştirilen kitaplar sayesinde okumaya ilgisi artıyor.

Bugüne kadar toplamda 250 bin adet kitap dağıtımı gerçekleştirilen projesinin bu yıl ki ilk sınav heyecanında Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz Ayşe Gümüşer İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

"Aileler çocuklarıyla kitap okumalı"

Sınav öncesinde açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, kitap okuma konusunda velilere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, “Evladım odana git sen, kitabını oku, ben televizyon izleyeceğim ifadesi ile çocukları kitap okumaya yönlendiremeyiz. Aileler de çocuklarıyla birlikte kitap okursa, okuma oranı daha fazla artacaktır” dedi.

"Hedefimiz 2 milyon okuma oranı"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise belediye olarak eğitim alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesi kapsamında toplamda 72 bin 500 öğrencinin gönüllü olarak katılım gösterdiğini belirten Başkan Mahçiçek, her sene 60 bin ile 70 bin arası kitap alıp, Kahramanmaraş'ta bulunan bütün öğrencilere dağıtıldığını ifade etti. Proje kapsamında 2018 yılında 1 milyon 660 bin okuma oranına ulaşıldığını belirten Başkan Mahçiçek, hedefinin 2 milyon okuma olduğunu ifade etti.

"Ezberci değil, üretken olacağız"

Eğitim faaliyetleri kapsamında 6 İmam Hatip Okulu inşa ettiklerini belirten Başkan Mahçiçek, Sosyal Etkinlik Merkezleri'ndeki üniversiteye hazırlık kurslarına bu yıl 2750 öğrenci katıldığını, başarı oranının yüzde 71 olduğunu, bu yıl ise daha yüksek bir başarı oranı elde edeceklerini söyledi.

Türkiye'de öğrencilerin ezberci değil, icatçı yani üretici olacağını ifade eden Başkan Mahçiçek, ellerinden geldiği sürece İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, eğitime katkı sağlayacaklarını belirtti.