Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ün korona testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün korona virüs testi pozitif çıktı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün korona virüs testi pozitif çıktı.
Başkan Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim” dedi.