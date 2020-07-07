Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası Kurban Bayramı'na hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Canlı Hayvan Borsası Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Canlı Hayvan Borsası, pandemi sürecinden dolayı kapattığı kapılarını tekrar açarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışına başladı.

Kontrollü sosyal hayat kapsamında hizmet vermeye başlayan Canlı Hayvan Borsası'nda içeri giriş ve çıkışlarda tedbirler arttırıldı. İçeri girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Araç giriş ve çıkışlarında ise tam otomatik dezenfekte yapılıyor.

Kontrollü sosyal hayat ve sosyal mesafe kurallarının anlatıldığı afişler belirli noktalara asılarak vatandaşlar uyarılıyor. Ekipler, günün belirli zaman dilimlerinde Canlı Hayvan Borsası'nda ilaçlama yaparak dezenfekte çalışmalarına özen gösteriyor.