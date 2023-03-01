Kahramanmaraş depremin ardından adeta toza gömüldü

Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmalarından çıkan toz bulutu cadde ve sokakları kapladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından şehirde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, şehir merkezi adeta toza gömüldü. Kent merkezinde cadde ve sokaklar tozla kaplandı. Birçok vatandaş ve esnaf enkaz çalışmalarından çıkan toz bulutundan etkilenirken, trafikte bulunan araçlar kontrollü ilerledi.

“Nefes almakta güçlük çekiyoruz”

Osman Yüce, oluşan tozdan hem sağlık hem de ticari anlamda etkilendiklerini söyleyerek, “Çarşı merkezinde işletmemiz var. İşletmenin çevresinde oluşan toz bulutlarından dolayı aşırı zorlanma yaşıyoruz. Toz gözlerimize giriyor ve nefes almakta zorluk çekiyoruz. Enkazlara giden araçlar ve kamyonlar hızlı geçtiği için haliyle aşırı tozlanma oluyor. En sık kullanılan caddelerden birisi burası o yüzden en çok tozdan etkilenenlerden birisi de biziz. İşletmemiz kuruyemiş üzerine olduğu için üzerleri açık haliyle hızlı geçen araçlar yüzünden işletme de çalışmaz hale geliyor. İnsanlara belki su ve içecek konusunda belki yardımımız olur diye işletmemizi açıp açmama konusunda kararsız kalıyoruz” şeklinde konuştu.