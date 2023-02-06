Kahramanmaraş Elbistan'da da binalar yıkıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Elbistan ilçe merkezinde de ilk belirlemelere göre birden fazla bina yıkıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok ilden hissedildi.

Deprem nedeniyle merkezin yanı sıra ilçeler de ciddi oranda zarar gördü. Elbistan ilçesinde de ilk bilgilere göre birden fazla bina yıkıldı. Yıkılan binalarda ekipler ve vatandaşların desteği ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aralıksız devam eden çalışmalarda enkaz altına kalanların olduğu belirtildi.