Kahramanmaraş güne kar ile uyandı

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava Kahramanmaraş'ta da etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Yağan kar özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken, kent beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen bazı çocuklar az da olsa karın keyfini çıkarmaya çalıştı. Trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçları hazır bekliyor.