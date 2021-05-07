Kahramanmaraş Ilıca yolunda genişletme çalışmaları

Kaplıca turizmi için önemli bir konuma sahip Ilıca'nın karayolunda genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi kaplıcalar mevkiinde başlatılan yol genişletme çalışmalarında kazı ve hafriyat sevkiyatı sürüyor.

Termal havuzlar ile turistik tesislerin bulunduğu bölgeye ulaşım sağlayan arterin Büyükşehir sorumluluğundaki 5 kilometrelik kısmında başlatılan çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün talimatıyla sorumluluk alanımızdaki 5 kilometrelik arterde çalışmalarımıza başladık. Yolun genişliğinin 11 metreye çıkarıyoruz. Ayrıca virajlarda da keskinliği azaltmış olacağız. Ardından da asfaltlama işlemimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah bu çalışmayla kaplıcalar mevkiinden tesislerin bulunduğu alana kadar ulaşım konforunu artırmış olacağız. Hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.