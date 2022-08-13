Kahramanmaraş İmam Hatip Ortaokulu 25 yıl sonra yeniden açıldı

Türkiye'de 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitimin başlaması ile beraber kapılarını öğrencilere kapatan imam hatip ortaokulu, 25 yıl aradan sonra yeni binasında eğitim hayatına başlayacak.

Türkiye'de 1951 yılında açılan ilk 7 imam hatip lisesinden biri olan Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi, 70 yıldır on binlerce mezun verdi. Açıldığı günden beri hem ortaokul hem de lise olarak hizmet veren eğitim kurumu 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildiğinde ortaokul bölümü kapatıldı. 25 yıl aradan sonra 2022-2023 eğitim öğretim yılında ortaokul bölümü tekrar açıldı.

Ortaokul bölümü için 3 sınıf ve 90 kontenjanla öğrenci alımına başlayan okulda adaylar, 20 Ağustos'a kadar ön kayıt yaptıracak. 24 Ağustos tarihinde sınava girecek olup başarılı olanlar kayıt hakkı kazanacak okul, 60 derslikli proje okulu statüsünde olup sosyal donatılarıyla teknolojik alt yapısı ve spor tesisleriyle seçkin eğitim kurumları arasında yerini alacak.

4'üncü sınıftan 5'inci sınıfa geçen öğrenciler için 20 Ağustos'a kadar ön kayıtların devam ettiğini ifade eden okul müdürü Muhammet Kılıçsallayan, “Okulumuz 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim ile ortaokul bölümü kapatılırken, aradan geçen 25 yılın ardından yeniden ortaokul bölümü açılmıştır. Okulumuz proje okullar arasına alındı, eski binalar yıkıldı ve yeni binalarla hizmet verecek. Ortaokul öğrencilerimizi sınavla alacağız. Bin 335 öğrencimiz var ve sayımızın da artacağına inanıyoruz. Amacımız milli manevi değerlerine, aile ve vatanına bağlı bireyler yetiştirmek” dedi.