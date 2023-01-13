Kahramanmaraş itfaiyesi 7 bin 429 olaya müdahale etti

Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri, 2022 yılında 21 istasyon, 81 araç ve 403 personelle yangın, trafik kazası, kurtarma, su baskını, boğulma ve diğer olaylar olmak üzere toplamda 7 bin 429 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2022 yılında şehir genelinde meydana gelen acil müdahale gerektiren olaylarda vatandaşların yanında olmaya, hızlı bir şekilde yardımına koşmaya devam etti.

21 istasyon, 81 araç ve 403 personel ile hizmet veren itfaiyenin 2022 yılında yangın, trafik kazası, kurtarma, su baskını, boğulma başta olmak üzere toplamda 7 bin 429 olaya müdahalede bulundu. Yıl içerisinde şehir merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirdiği eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla toplamda 15 bin 581 kişiye ulaşan ekipler, 375 kişiye de ilk yardım eğitimi verdi. Yangınların önüne geçmek için yüzlerce çalışma gerçekleştiren itfaiyesi, toplamda 704 vatandaşın da hayatını kurtardı.

Verilere göre kentte geçen yıl her 2,5 saatte bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri, 540 konut, 170 iş yeri, 86 fabrika, 379 araç ve lastik, 71 orman, 2 bin 107 bağ, bahçe, anız, 21 kamu binası, ibadethane, park, 101 trafo ve elektrik direği, 65 akaryakıt ve doğalgaz kaynaklı yangın olmak üzere toplamda 3 bin 540 yangına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek ihtimal can ve mal kayıplarının önüne geçtiği kaydedildi.