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Kahramanmaraş kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Kahramanmaraş kayak merkezinde kar kalındığı 2 metreye ulaştı.


Kahramanmaraş'ın yüksek ve kırsal bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekipler, temizlik çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen kış çalışmaları kapsamında kar yağışının yoğun olduğu Çağlayancerit Kale Cemal Obası, Bertiz Başdervişli Elmacık, Yedikuyular, Kümperli, Kaynar-Kumarlı, Şahinkayası, Çamlıca, Çiğşar, Kargaçayırı, Çukurhisar, Kurucaova, Tekir'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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