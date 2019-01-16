İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş-Kayseri yolu sürücülere geçit vermiyor

Kahramanmaraş’ta yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışıyla sürücüler yolda kaldı.

Kahramanmaraş'ta yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışıyla sürücüler yolda kaldı.


Özellikle Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde seyir halinde olan araç sürücüleri, yol üzerinde yaşanan kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyerek, seyahat edecek vatandaşları uyardı.


Uzun araçları ve otomobilleriyle kara saplanan sürücüler ise araçlarını terk ederek en yakın dinlenme tesisi ve mahallere sığındı.


Karayolları kar temizleme ekipleri tarafından süren temizlik çalışmaları, yolda kalan araçlar nedeniyle zaman zaman aksaklığa neden oldu.


Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmamaları halinde yola çıkmamaları, çıkmaları halinde gerekli ekipmanları almalarını tavsiye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.