Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı 250 bin ziyaretçiyi ağırladı

Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarını, 250 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Başkan Güngör, KAFUM'da düzenlenen 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın son gününde alanı ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu. Toplamda 10 gün boyunca ziyaretçilerin adeta akın ettiği fuarın büyük bir ilgiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Güngör, “Fuarımızın son günü itibariyle şu ana kadar 150 yayınevi ve 200'ün üzerinde şair ve yazarımızla birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl pandeminin getirmiş olduğu kısıtlılıklar nedeniyle kitap fuarımızı ertelemek durumunda kalmıştık. Hamdolsun bu sürece rağmen öngördüğümüz 250 bin ziyaretçi hedefimize çok yaklaştık. Gelen ziyaretçilerimiz, sadece Kahramanmaraşımızdan değil; Türkiye'nin birçok yerinden katılım sağladılar. Ayrıca fuarımızda birbirinden kıymetli 200 civarında şair ve yazarımız söyleşi ve konferans gerçekleştirdi, kitaplarını imzaladı. Bu da bizi son derece mutlu etti” diye konuştu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'ne de atıfta bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geçen sene Şiir ve Edebiyat Haftamız ile ilgili ilk uluslararası etkinliğimiz yaptık. Bu sene onu daha da geliştirdik. Her yıl üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Yaptığımız fuarlar ve etkinlikler ile şiir ve edebiyatın başkenti olma iddiamızı güçlendiriyoruz” diye konuştu.