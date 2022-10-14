Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı 8. kez kapılarını açtı

Kahramanmaraş Uluslararası 8'inci Kitap ve Kültür Fuarı, 8. kez kapılarını açtı.

Fuar Merkezi'nde (KAFUM) düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bu etkinliğin üstat Sezai Karakoç'a saygı temalı yapılmasını çok önemli buluyorum. Bu şehir Yedi Güzel Adam'ın şehridir, şairlerin şehridir. Ben buradan Yedi Güzel Adam'a rahmet diliyorum. Kitap, medeniyetimizin baş tacıdır ve ilmin taşıyıcı unsurudur. Kütüphaneler toplumlarımız için büyük bir bileşendir. Kitap fuarlarında bu asli sürecin yansıyan unsurudur. Kültür dünyası ve ilim dünyası açısından kitap fuarları çok önemlidir. Ben 7 yıl kitap ve dergi yayıncılığı yaptım ve bu fuarlar benim için her zaman önemli oldu. Kitap fuarlarında yayınevlerinin çıkarttığı kitaplar vatandaşlar ile buluşması ve aynı zamanda yazar ve şairlerin kaleme aldığı kitaplar burada vatandaşlar ile buluşması çok önemli” diye konuştu.

Ülke genelinde kitap fuarlarına gösterilen alakanın arttığını ifade eden Altun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın kitaplara verdiği değer ortadadır ve ülkemizde açılan millet kütüphaneleri ile gösterilmiştir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin açılması da buna verilecek en büyük örnektir. Yediden yetmişe vatandaşlarımızı kütüphanelerimize davet ediyorum. Esas olan gerçekten okumanın neticelendirmeye doğru hayatı daha iyiye doğru kurmaya bir dönüşüme doğru insanı yöneltmeye doğru olmasıdır. Okumanın her şeyden önce kendimizi bilmemizi sağlamasını, hakikati bilmemizi sağlaması, hakkı bilmemizi sağlamasını diliyorum."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise konuşmasında Van'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine başsağlığı diledi. Güngör, “Bugün acımız var ve kahraman askerimiz Kürşat Sert'i şehit verdik. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Kahramanmaraş'ta 8'incisini Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu şehir öncü şehirdir ancak memleketimizin en önemli etiketi şiir ve edebiyat kenti olmasıdır. Aralık ayında memleketimizde 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz şiir ve edebiyat etkinlikleri ile şehrimizi bu alanda adını duyurmaya çalışacağız. Birçok kitap yayınevi ve birçok yazar ve şair bu etkinlikte yerini aldı. Gerçekleştirdiğimiz bu önemli etkinlikte hayatlarını kaybeden şiir ve edebiyat insanlarımızı anacağımız etkinlikler de bulunacak. Alana tüm öğrenci ve vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile fuarın açılışı yapıldı. 350 yazar ve 210 yayınevinin okurlarla bir araya geldiği fuarın ilk gününde vatandaş ve öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Fuar 23 Ekim tarihinde sona erecek.