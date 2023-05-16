Kahramanmaraş 'Merkez Prefabrik Çarşı' hizmete girdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkılan binaların yerine yapımı tamamlanan 'Merkez Prefabrik Çarşı' hizmete girdi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin yaralarının sarılması için sahada her türlü çalışma yapılıyor. Devlet millet iş birliği ile yapılan çalışmalarla geçici barınma merkezlerinin yanı sıra geçici iş yerlerinin kurulumu da devam ediyor. Son olarak Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yer alan 'Merkez Prefabrik Çarşı'da yaklaşık 50 iş yeri hizmete girdi. Farklı meslek dallarından oluşan esnafa kura sonucu teslim edilen iş yerlerinde mesai başladı.

Daha önceki iş yeri yıkıldığı için kendisine prefabrik iş yeri çıktığını söyleyen sıhhi tesisat ustası Mustafa Gülpak, “35 yıldır esnaflık yapmaktaydım, 6 Şubat depremlerinin ardından iş yerimiz yıkıldı. Daha sonra biz de geçişi iş yerleri için başvuruda bulunmuştuk. Belediyemiz bize bu şekilde geçici iş yerlerinin bulunduğu çarşıdan prefabrik dükkan verdi. Biz burada ağırlıklı toptan ve perakende olmak üzere inşaat sektörüne yapı malzemeleri satıyoruz” dedi.