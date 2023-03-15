Kahramanmaraş merkezde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kalıcı konutların inşa edilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 628 konutluk projenin temel kazısına başlayan ekipler, kısa süre içerisinde depremzedelerin yeni evlerine kavuşabilmesi için yoğun mesai harcıyor. TOKİ Uygulama Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hasan Çolak, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Dulkadiroğlu ilçesi 2'nci etap TOKİ konut inşaatının devam ettiğini belirten Çolak, “Burada depremden sonraki konutlarımız için depremzedeler için konut çalışmaları başladı. Dulkadiroğlu ilçesinin ikinci etap TOKİ konutlarını yapmaktayız. Temel ve kazı çalışmalarımız devam ediyor ve bu çalışmaların ön kontrollerini yapmaktayız. Burada 628 konut var ve zemin artı 3 olarak radye temel ve kalıp tünel sistemi ile imal ediyoruz. İnşallah kısa zamanda depremzedelere bu binaları teslim edeceğiz” dedi.