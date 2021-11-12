Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. DEAŞ içerisinde Suriye'nin çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve ardından Türkiye'ye giriş yaparak Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde yaşamaya başladıkları tespit edildi.

Suriye uyruklu M.K. (30), A.S. (33) ve A.G. (31) isimli 3 şüpheli Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.