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Kahramanmaraş merkezli tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş ve Muğla’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş ve Muğla'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekonomik olarak zor durumdaki vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran ve bu para karşılığı senet imzalatarak icra takibi yapan tefecilere yönelik Kahramanmaraş ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.T., Y.Ş.T., K.T., M.I. ve A.D. isimli kişiler gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda senet, alacak ve vereceklerin kayıt altına alındığı defter ile uyuşturucu hap ele geçirildi.



Şüpheliler sorgulanmak üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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