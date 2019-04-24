Kahramanmaraş merkezli terör operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına malzeme temin etmek ve terör örgütüne yardımda bulunmak suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için Kahramanmaraş, Adana, Aydın ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Adana'da B.B., V.U., M.Ö., U.K. ve B.G. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 81 adet örgütsel içerikli kitap, iki adet ajanda, 25 adet CD, 5 adet akıllı cep telefonu, 1 hard disk, 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan 5 zanlı, Pazarcık ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında Ankara'da 1, Adana'da 1 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.