Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütü faaliyeti kapsamında Kahramanmaraş merkezli Adana ve Gaziantep illerinde önceden belirlenen 14 adrese operasyon düzenledi.

Suç örgütü faaliyeti içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen örgüt lideri, yönetici ve üyelerinin yakalanması için özel hareket timlerinin de destek verdiği 73 ekip 180 personel ile operasyon yapıldı.

Özel Harekat destekli eş zamanlı şafak operasyonlarda, suç örgütü lideri ile birlikte, yöneticiler ve örgüt üyelerinin tamamı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda narkotik madde arama köpeğinden de faydalanılarak 1 kilo 634 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 5 adet av tüfeği ile çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.M.Ç., C.T., A.T., Y.Ç., S.C., Ö.Y., E.A., M.T., F.T., M.A., M.K. ve A.Y. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. M.A. ve R.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.