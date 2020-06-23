İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç'un korona testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç’un yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı, ailesiyle birlikte karantinaya alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'un yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı, ailesiyle birlikte karantinaya alındığı bildirildi.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürümüz Mustafa Koç ve ailesinin yapılan Covid -19 testi pozitif çıkmıştır. Bölge müdürümüz ikametlerinde izolasyon sürecindedir. Sağlık durumları iyidir. Orman Bölge Müdürümüz Mustafa Koç'un tüm basın mensubu arkadaşlarımıza selamı var" denildi.


Açıklamada, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü idari binası ve lojmanlarında karantina uygulaması bulunmadığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.