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Kahramanmaraş otogarında üniversite tatili yoğunluğu

Üniversitelerin korona virüs önlemleri kapsamında tatil edilmesinin ardından, Kahramanmaraş otogarında yoğunluk oluştu.


Kahramanmaraş'ta eğitim gören üniversite öğrencileri tatil haberinin alır almaz Büyükşehir Belediyesi Şehirler Otobüs Terminaline akın etti. Memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler gişelerde bilet kuyruğuna girerken, otobüs firmaları da ek sefer çıkarttı.


Artvin'e gideceğini söyleyen üniversite öğrencisi Furkan Şentürk, “Memleketimize gitmek için otogara geldik. Üniversite 3 hafta tatil edildi ve biletimizi aldık. Otogarda öğrencilerden kaynaklı yoğunluk oluştu” diye konuştu.


Otogarda otobüs firma yetkilisi Yaşar Karagöl ise, “Otogarda 1 saattir yoğunluk var ve sistemler kilitlendi. Vatandaşlar için ek sefer çıkartacağız” dedi.

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