Kahramanmaraş Piazza'da harcadıkça kazandıran kampanya

Piazza, ziyaretçilerinin aynı gün içinde yaptıkları toplamda 300 TL'lik alışverişe, 30 TL yüklü “ParamClassic Kart” hediye ediyor. Ekstra avantaj sağlayan Param Classic Kart kampanyası stoklarla sınırlı.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, aynı gün içinde yaptıkları toplamda 300 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvurduklarında, içinde 30 TL yüklü Param Classic Kartlarını danışma biriminden anında teslim alabiliyor.