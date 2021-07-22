Kahramanmaraş şelaleleri kendine hayran bırakıyor

Kahramanmaraş'ta doğası ve manzarasıyla ilgi gören şelaleler kendine hayran bırakıyor.

Göksun ilçesindeki şelaleler doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, “Göksun, çiçekleri, böcekleri, yeşilliği, dağları, ovaları, barajları, göletleri ile doğa harikası bir yer. Her mevsiminin kendine göre güzelliği bulunan Göksun görünmeye değer. Tertemiz havası, sıcak yaz aylarında serin havası ile turistleri kendine çekiyor. Göksun'da birçok şelale bulunuyor. Bunların bazıları karların erimesi ile ortaya çıkmakta bazıları ise kalıcıdır. En uzunu ise Hacıkodal Şelalesi, yaklaşık yüz metreye yakındır. Görülmeye değer bir yerdir. Fotoğraf sanatçılarını ve doğa severleri Göksun'a bekliyorum” dedi.