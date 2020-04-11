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Kahramanmaraş sessizliğe büründü

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar bomboş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağı, büyükşehir statüsündeki Kahramanmaraş'ta da hayata geçirildi. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte sessiz bir gün geçiren Kahramanmaraş'ta sokaklar, caddeler ve kaldırımlar bomboş oldu.


Kentin en işlek yerlerinden biri olan Trabzon Bulvarı'nda, görevli ve polisler haricinde kimse olmazken, tüm iş yerlerinin kapanmasıyla kent adeta sessizliğe büründü.


Diğer yandan, Kahramanmaraş polisi ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşları uyarırken uyarıları dikkate almayanlara da cezai işlem uyguluyor.

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