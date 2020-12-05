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Kahramanmaraş sokaklarında sessizlik hakim

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kısıtlama nedeniyle polis ekipleri, kontrol noktalarında araçları denetledi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya giren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş'ta sessizlik hakim oldu. Kentin önemli cadde ve bulvarlarındaki noktalara konuşlandırılan polis ekipler, sokağa çıkan vatandaşları ve sürücülerin belgelerini denetledi. Tarihi mekanlarda sessizliğin hakim olduğu Kahramanmaraş'ta başta kapalı çarşı, ulu cami ve kale çevresin kedi ve güvercinlere kaldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi halk ekmek fabrikasının satış kulübelerinde ise ekmek ve simit satışları devam etti. Vatandaşların zaruri durumlarda alışveriş yapmaları için market ve fırınlar ise hizmetine devam etti.

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