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Kahramanmaraş ve Elbistan'da kaçak içki operasyonu

Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda 16 şişe kaçak içki ile kaçak içki yapımında kullanılan 40 litre alkol ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele kapsamında 3 ayrı operasyon yapıldı. Ekipler, il merkezinde ve Elbistan ilçesinde bazı ikamet ve araçlarda arama yaptı. Bir otomobilde yapılan aramada, arka koltuğun içine gizlenmiş şekilde 13 şişe kaçak rakı, 2 şişe kaçak viski, 1 şişe kaçak şarap ile bir ikamette de kaçak içki yapımında kullanılan 40 litre alkol ele geçirildi. Kaçak içkilerin, otomobilin arka koltuğunun içine gizlendiği şişe kaçak viski,1 şişe kaçak şarap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüklerine götürüldü.

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