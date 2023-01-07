Kahramanmaraş Yedikuyular'da kurtarma tatbikatı

Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi'nde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta valilik koordinesinde büyükşehir belediyesi itfaiyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Akbel İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi iş birliğiyle Yedikuyular Kayak Merkezi'nde teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Gerçeği aratmayan tatbikatta ekipler, senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaşları halatlar yardımıyla güvenli bir şekilde yere indirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, “Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Her türlü doğal afet ve acil müdahale gerektiren duruma karşı ekipman ve personel olarak hazırız. Doğal afetlere ve acil durumlara karşı personellerimizin becerilerini ve koordinasyonunu artırmak için hizmet içi eğitimlerimiz devam edecek” ifadelerine yer verildi.