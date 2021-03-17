Kahramanmaraş zabıtasından pandemi denetimleri

Kahramanmaraş'ta zabıta ekipleri "yeniden kontrollü normalleşme" süreciyle faaliyete geçen tüm işletmelerde ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde oluşturulan 33 ayrı dinamik denetim ekibi ile gerçekleştirilen uygulamalar, sorumluluk sahası içindeki merkezi ana cadde, bulvar ve meydanlarda gerçekleştiriliyor.

Uygulamalarda, restoran, kafe, alışveriş merkezleri başta olmak üzere tüm işletme, ayrıca otobüs, ticari taksi ve servis faaliyetlerinin alınan Covid-19 pandemisi tedbirlere uygunluğu denetleniyor.

Denetlenen işletmeler, İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kaydedilerek kontrol altına alınıyor. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararları ile İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda maske, mesafe, temizlik, kişi sayısı gibi kurallara aykırı olan işletmelere yasal işlem başlatılıyor.

17 Mart Çarşamba itibariyle eşzamanlı olarak 81 ilde gerçekleştirilen denetimler ile kuralların ihlali sonucu virüs yayılım hızının artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.