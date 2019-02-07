Kahramanmaraş'a 4 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta kullanılmak üzere 4 adet tam donanımlı 112 Acil Yardım Ambulansı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'a gönderilen 4 adet ambulansın Acil Sağlık Hizmetleri Ekiplerine teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, ambulansların 4x4 olduğuna dikkati çekti. Öksüz, “Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize gönderilen 4 adet tam donanımlı 112 Acil Yardım Ambulansını 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekiplerine teslim ettik. Hiçbir zorlu şart hastaya ulaşmamıza engel olmamalı. İnsan hayatı mazeret kabul etmez. Bu nedenle arazi aracı dediğimiz her tür zeminde ve hava koşulunda yol alabilecek yeteneğe sahip 4x4 ambulanslarımızı İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesine kattık. Yeni gelen ambulanslar sayesinde toplam 74 ambulansa kavuştuk.” dedi.